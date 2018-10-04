2 года вместо 11,5 за сувенирный напиток: суд изменил срок тагильчанину Максиму Герту

Как сообщил TagilCity.ru адвокат уроженца Нижнего Тагила Максима Герта – Владимир Бригадин – суд апелляционной инстанции учёл все обстоятельства, положительную характеристику обвиняемого, его образ жизни и решил изменить приговор Домодедовского суда.

Суд изменил категорию преступления с особо тяжкого на тяжкое и назначил наказание ниже низшего предела – 2 года лишения свободы, которые Максим проведёт в колонии общего режима.

Учитывая, что Максим был задержан 2 марта 2017 года, то два года заканчиваются через пять месяцев – 2 марта 2019 года, пояснил защитник.

Это наша общая победа, всех, кто был причастен к этому делу, всех, кто не оставил его в трудную минуту. Абсолютно всех. На моей памяти за подобные дела при подобных обвинениях, два года лишения свободы, мне кажется, это первый случай. Я на практике таких не помню. Я очень благодарен суду, что он проникся, изучил материалы дела и принял такое решение, подчеркнул Владимир Бригадин.

Приговор суда был неожиданным даже для родителей Максима Герта, которые во время заседания находились в Нижнем Тагиле.

Я всё спрашивала: «Мне это не снится?». Спасибо вам всем большущее, вы такую поддержку оказали, и знакомые его, и друзья. Это просто не передать словами! Сейчас будем ждать сына, в марте уже все должно закончиться. Это неожиданное было решение, я не думала, что 2 года,поделилась с TagilCity.ru мама Максима - Светлана Герт.

О том, как отреагировал Максим Герт, редакции TagilCity.ru рассказал его адвокат: