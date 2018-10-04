44 квартиры будут предоставлены детям-сиротам в Нижнем Тагиле

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68 детей-сирот из Нижнего Тагила и Байкалово в ближайшее время получат ключи от новых квартир.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фонд жилищного строительства реализует областную программу по обеспечению жильем детей-сирот.
В 2018 году в Свердловской области новые квартиры получили 428 детей-сирот, до конца года жильё получат ещё около 400 человек.
В Нижнем Тагиле на покупку 44 квартир общей площадью 1,4 тыс. квадратных метров затрачены 51,6 млн рублей. Первые десять семей уже получили ключи от новых квартир.
В Байкалово на строительство многоквартирного дома выделены 34,7 млн рублей, информирует «Областная газета».
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