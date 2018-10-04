7 чудес света: тема оформления ледового городка определена в Нижнем Тагиле

«Дизайн-проект» будущего ледового городка в Нижнем Тагиле был представлен на совещании с врио мэра Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Ледовый городок будет располагаться на Театральной площади, в сквере за драматическим театром и на площади Молодежи, общая площадь его составит 50 тыс. квадратных метров.

Часть городка возле ДК «Современник» будет предназначаться для детей младшего возраста, здесь будут представлены пирамида Хеопса, «висячие сады» Семирамиды, статуя Зевса Олимпийского, храм Артемиды в Эфесе, мавзолей в Галикарнасе, Колосс Родосский и маяк на острове Фарос.

За драмтеатром планируется установить большую горку с тремя спусками для катания на тюбингах.

На Театральной площади будут размещены ледяные скульптуры. По словам директора подрядной организации, которая займется проектированием ледяного городка Андрея Зайцева, здесь будут представлены современные «чудеса света» в Кремле. Внутри стен московской достопримечательности можно будет увидеть Колизей, Биг-Бэн, Тадж-Махал, Великую китайскую стену, Эйфелеву башню.