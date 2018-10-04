АО «ВУХИН» в Екатеринбурге задолжало сотрудникам свыше 6,8 млн рублей

С июня по август перед 121 работником АО «ВУХИН» образовалась задолженность по зарплате в размере 6,8 млн рублей. Районная прокуратура, с целью восстановления трудовых прав сотрудников, внесла на имя генерального директора организации представление об устранении выявленных нарушений.