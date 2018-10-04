АО «ВУХИН» в Екатеринбурге задолжало сотрудникам свыше 6,8 млн рублей

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Сотрудники акционерного общества «Восточный научно-исследовательский углехимический институт» обратились в прокуратуру для защиты нарушенных прав. Работодатель не выплатил положенную законом заработную плату на общую сумму в 6,8 млн рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
С июня по август перед 121 работником АО «ВУХИН» образовалась задолженность по зарплате в размере 6,8 млн рублей. Районная прокуратура, с целью восстановления трудовых прав сотрудников, внесла на имя генерального директора организации представление об устранении выявленных нарушений.
После вмешательства следователей организация в течение сентября погасила задолженность по зарплате на сумму 5,3 млн рублей, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Погашение оставшихся 1,4 млн находится на контроле районной прокуратуры.
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