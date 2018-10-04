Блуждал по горам четыре дня: пропавший турист из Екатеринбурга найден живым

Вечером 3 октября Александр самостоятельно вышел к деревне Махмутово Белорецкого района Башкирии. Мужчина блуждал по лесу более четырех дней, пишет E1.ru .

В пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан сообщили, что состояние Александра удовлетворительное.

Напомним, что 37-летний турист пропал 29 сентября после восхождения на гору Иремель в составе группы из 17 человек. Пропажу мужчины заметили только после возвращения в лагерь.