Блуждал по горам четыре дня: пропавший турист из Екатеринбурга найден живым

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Пропавший 29 сентября в горах Башкирии турист Александр Виннюков из Екатеринбурга нашелся живым.
Сюжеты: Екатеринбург
Вечером 3 октября Александр самостоятельно вышел к деревне Махмутово Белорецкого района Башкирии. Мужчина блуждал по лесу более четырех дней, пишет E1.ru.
В пресс-службе МЧС по Республике Башкортостан сообщили, что состояние Александра удовлетворительное.
Напомним, что 37-летний турист пропал 29 сентября после восхождения на гору Иремель в составе группы из 17 человек. Пропажу мужчины заметили только после возвращения в лагерь.
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