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Блуждал по горам четыре дня: пропавший турист из Екатеринбурга найден живым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Блуждал по горам четыре дня: пропавший турист из Екатеринбурга найден живым

Сегодня, 10:30Общество
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