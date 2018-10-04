Братья из Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в 14 грабежах

Уголовное дело в отношении двух жителей Нижнего Тагила, которых подозревают в совершении серии ограблений и разбойных нападений, направлено в суд для рассмотрения по существу. Свои преступления братья совершали на территории Дзержинского, Ленинского и Тагилстроевского районов города.
Два брата из Нижнего Тагила были задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении серии имущественных преступлений.
Согласно материалам дела, впервые под внимание полиции братья попали в мае-июне, после того, как в правоохранительные органы поступили сообщения от пенсионерок. Пострадавшие из Тагилстроевского и Дзержинского района заявляли о том, что неизвестные мужчины ограбили их, используя при совершении преступления физическую силу и газовый баллончик.
За злоумышленниками было установлено скрытое наблюдение, и в конце июня на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил оперативники задержали подозреваемых. После проверки личности была установлена причастность задержанных к ряду преступлений на территории Нижнего Тагила. Всего братьям инкриминируется совершение 14 преступлений имущественного характера, в том числе разбойные нападения и грабежи.
3 октября материалы уголовного дела были направлены в суд для рассмотрения по существу. Свою вину подозреваемые признали в полном объёме, часть украденного имущества была возвращена владельцам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.