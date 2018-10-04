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Братья из Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в 14 грабежах
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Братья из Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в 14 грабежах

Сегодня, 07:00Общество
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