Братья из Нижнего Тагила предстанут перед судом по обвинению в 14 грабежах

Два брата из Нижнего Тагила были задержаны правоохранительными органами по подозрению в совершении серии имущественных преступлений.

Согласно материалам дела, впервые под внимание полиции братья попали в мае-июне, после того, как в правоохранительные органы поступили сообщения от пенсионерок. Пострадавшие из Тагилстроевского и Дзержинского района заявляли о том, что неизвестные мужчины ограбили их, используя при совершении преступления физическую силу и газовый баллончик.

За злоумышленниками было установлено скрытое наблюдение, и в конце июня на трассе Екатеринбург-Нижний Тагил оперативники задержали подозреваемых. После проверки личности была установлена причастность задержанных к ряду преступлений на территории Нижнего Тагила. Всего братьям инкриминируется совершение 14 преступлений имущественного характера, в том числе разбойные нападения и грабежи.