Директор свердловской компании «Лоджик-Девеломпмент» обвиняется в хищении 350 млн руб

Как было установлено следователями, с апреля 2014 года по февраль 2017 года мужчина совершил хищении более 350 млн рублей у дольщиков и организаций.

Обвиняемый использовал подконтрольные ему фирмы для того, чтобы создать видимость строительства шести многоэтажек в Арамиле и поселке Светлый.

После того как дольщики перевели деньги, руководитель фирмы дал указания подчинённым перевести их на счета сторонних компаний, которые были подконтрольны ему. После этого обвиняемый обратил денежные средства в свою пользу.

Также подсудимый передал своим контрагентам-организациям права на квартиры в возводимых жилых домах.