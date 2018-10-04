Директор свердловской компании «Лоджик-Девеломпмент» обвиняется в хищении 350 млн руб
В Свердловской области руководитель компании-застройщика ООО «Лоджик-Девеломпмент» предстанет перед судом за хищение у дольщиков 350 млн рублей.
Как было установлено следователями, с апреля 2014 года по февраль 2017 года мужчина совершил хищении более 350 млн рублей у дольщиков и организаций.
Обвиняемый использовал подконтрольные ему фирмы для того, чтобы создать видимость строительства шести многоэтажек в Арамиле и поселке Светлый.
После того как дольщики перевели деньги, руководитель фирмы дал указания подчинённым перевести их на счета сторонних компаний, которые были подконтрольны ему. После этого обвиняемый обратил денежные средства в свою пользу.
Также подсудимый передал своим контрагентам-организациям права на квартиры в возводимых жилых домах.
На данный момент принято решение о замене компании-застройщика. Дело передано в суд для рассмотрения, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.