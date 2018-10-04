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Директор свердловской компании «Лоджик-Девеломпмент» обвиняется в хищении 350 млн руб
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Zastroishik bankrot

Директор свердловской компании «Лоджик-Девеломпмент» обвиняется в хищении 350 млн руб

Сегодня, 21:00Общество
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