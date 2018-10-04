Экс-начальник ГУ МВД по Свердловской области Бородин попрощался с регионом

Генерал-лейтенант полиции Михаил Бородин покидает должность главы ГУ МВД Свердловской области и переводится на пост руководителя воронежского главка.

На встрече с личным составом бывший начальник полиции региона подвел итоги работы на Урале. Экс-глава правоохранительных органов высказал мнение, что были выполнены все задачи МВД. Об этом свидетельствуют чемпионат мира, выборы президента и губернатора.

Также Бородин подчеркнул, что стал «настоящим уральцем», а люди Свердловской области стали для него родными.

Восемь лет работал! Чуть дольше, чем до этого в Москве. Каждый отпуск - это 10 дней. Ну, к родителям съездишь, а потом сюда, обратно, быстрее стремишься, где мои единомышленники,сказал генерал-лейтенант.