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Лучший классный руководитель выбран в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лучший классный руководитель выбран в Нижнем Тагиле

Сегодня, 13:20ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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