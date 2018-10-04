Лучший классный руководитель выбран в Нижнем Тагиле

Девять учителей из школ №144, 55, 80, 6, 24, 87, 45, 138 и Лицея в течение полугода демонстрировали свое профессиональное мастерство членам жюри. На заочном этапе конкурсанты представили свои педагогические проекты, методические разработки по заданной тематике и авторские эссе.