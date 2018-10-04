Лучший классный руководитель выбран в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:20ОбществоФото: Официальный сайт Нижнего Тагила
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В 2018 году в Нижнем Тагиле проходил городской конкурс классных руководителей «Самый классный классный». Финал конкурса в преддверии Дня учителя прошел в ГДДЮТ.
Сюжеты: Нижний Тагил
Девять учителей из школ №144, 55, 80, 6, 24, 87, 45, 138 и Лицея в течение полугода демонстрировали свое профессиональное мастерство членам жюри. На заочном этапе конкурсанты представили свои педагогические проекты, методические разработки по заданной тематике и авторские эссе.
На торжественном финале участники выступили со своими учениками в присутствии учителей, ветеранов педагогического труда и представителей управления образования администрации города.
По итогам набранных баллов первое место заняла Бычина А.П. (школа №80), второе место — Смирнова Н.Ю. (школа №24) и третье место — Серебрякова А.В. (школа №87), сообщается на официальном сайте Нижнего Тагила.
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