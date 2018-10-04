Третий по величине океанариум России откроется в Екатеринбурге 27 октября

Стационарный океанариум площадью 8 тыс. квадратных метров будет состоять из двух тематических зон: «Дельфинарий» и «Океанариум».

«Дельфинарий» включит в себя пять бассейнов с морскими животными и один резервуар с дельфинами. Кроме того, в амфитеатре на 700 мест пройдут шоу с белухами, дельфинами, морскими котиками и морскими львами.

В «Океанариуме» разместят 16 больших аквариумов, в которых будут обитать более 10 тыс. морских животных из разных широт мирового океана.