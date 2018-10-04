Проекты благоустройства на 2019 год будут выбраны в Свердловской области

В Министерстве энергетики и ЖКХ Свердловской области сообщили о начале отбора проектов благоустройства на 2019 год.
Проекты на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год уже рассматриваются Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.
Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что финансирование из областного бюджета будет выделено только тем муниципалитетам, которые качественно и в соответствующий срок завершили проекты 2018 года.
Также министр добавил, что благодаря существованию программы у каждого муниципалитета есть шанс с минимальными затратами сделать общественные территории такими, «какими их хотят видеть жители».
В 2018 году в программу благоустройства на среднем Урале вошли 102 дворовых и 38 общественных территорий. Некоторые оставшиеся объекты перейдут на 2019 год. Еще часть из них будут закончены к концу октября 2018 года, информируют «Вечерние Ведомости».