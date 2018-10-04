Проекты благоустройства на 2019 год будут выбраны в Свердловской области

Проекты на благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на 2019 год уже рассматриваются Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов заявил, что финансирование из областного бюджета будет выделено только тем муниципалитетам, которые качественно и в соответствующий срок завершили проекты 2018 года.

Также министр добавил, что благодаря существованию программы у каждого муниципалитета есть шанс с минимальными затратами сделать общественные территории такими, «какими их хотят видеть жители».