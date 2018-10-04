Реорганизация дорожного движения пройдет в железнодорожном микрорайоне Нижнего Тагила
В железнодорожном микрорайоне Нижнего Тагила планируется провести реорганизацию дорожного движения: улицы Кушвинская и Бондина могут стать односторонними.
Во время посещения железнодорожного микрорайона врио главы города Владислав Пинаев совместно с руководством ГИБДД принял решение об изменении в будущем маршрутов движения транспортных средств по улицам Кушвинская и Бондина. Их планируется сделать односторонними.
Владислав Пинаев поставил задачу «Тагилгражданпроекту» провести детальную проработку проекта реконструкции данных дорог. План должен включать в себя обустройство тротуаров, исходя из новой схемы дорожного движения.
Кроме того, между домами №48А и №97 на улице Садовой будет благоустроена территория и организован тротуар с безопасным переходом через трамвайные пути.
Также Владислав Пинаев дал поручения проработать варианты замены ограждения детского сада №148, реконструкции тротуаров вдоль домов №44 и №48 и благоустройства на площадке перед домом №40 на улице Садовая, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.