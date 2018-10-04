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Руководитель АО в Екатеринбурге задолжал рабочим зарплату на 315 тыс. рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Руководитель АО в Екатеринбурге задолжал рабочим зарплату на 315 тыс. рублей

Сегодня, 16:50Общество
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