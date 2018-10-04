Руководитель АО в Екатеринбурге задолжал рабочим зарплату на 315 тыс. рублей

Руководитель АО Екатеринбурга выплатит 20 тыс. рублей штрафа за задержку сотрудникам зарплаты на сумму 315 тыс. рублей.
Руководитель одного из акционерных обществ в Екатеринбурге задолжал пяти своим подчиненным зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск на сумму в 315 тыс. рублей.
Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. В ходе расследования руководитель АО принял меры по выплате задолженности в полном объеме.
Подозреваемый направил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Следователи СКР вынесли соответствующее постановление, которое вместе с материалами дела было направлено в суд.
Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемому штраф в размере 20 тыс. рублей, информирует Следственное управление СК РФ по Свердловской области.