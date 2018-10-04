Руководитель АО в Екатеринбурге задолжал рабочим зарплату на 315 тыс. рублей

Руководитель одного из акционерных обществ в Екатеринбурге задолжал пяти своим подчиненным зарплату и компенсации за неиспользованный отпуск на сумму в 315 тыс. рублей.

Следственный отдел по Чкаловскому району Екатеринбурга СК России возбудил уголовное дело в отношении подозреваемого. В ходе расследования руководитель АО принял меры по выплате задолженности в полном объеме.

Подозреваемый направил ходатайство о прекращении уголовного дела и назначении ему штрафа. Следователи СКР вынесли соответствующее постановление, которое вместе с материалами дела было направлено в суд.