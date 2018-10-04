Семья найденного в Екатеринбурге мальчика установлена

Полиция Екатеринбурга разыскала семью и дом мальчика, которого накануне нашли без верхней одежды в поселке Кольцово.

Отец семейства спал, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. В доме находилось еще двое маленьких детей. Поиски матери несовершеннолетних продолжаются. В настоящий момент все дети помещены в медицинское учреждение, информирует «Уралинформбюро».