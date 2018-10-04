Семья найденного в Екатеринбурге мальчика установлена

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В Екатеринбурге сотрудники полиции установили дом, в котором проживает семья найденного накануне в поселке Кольцово ребенка.
Сюжеты: Екатеринбург
Полиция Екатеринбурга разыскала семью и дом мальчика, которого накануне нашли без верхней одежды в поселке Кольцово.
Отец семейства спал, у него наблюдались признаки алкогольного опьянения. В доме находилось еще двое маленьких детей. Поиски матери несовершеннолетних продолжаются. В настоящий момент все дети помещены в медицинское учреждение, информирует «Уралинформбюро».
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