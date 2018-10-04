Снимали одежду: несовершеннолетних обыскали в Fix Price в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле 2 октября в магазине торговой сети Fix Price, расположенном на Вагонке в ТЦ «Гороскоп», сотрудники заподозрили двух несовершеннолетних в краже и заставили их раздеться для досмотра, прикасались к ним и снимали с них одежду. Родители девочек при этом не присутствовали.

12-летние девочки пришли в магазин без сопровождения взрослых, на подходе к кассе они засмотрелись на резинки для волос. В этот момент сотрудник магазина заподозрил их в краже.

Девочки выбрали покупку и по пути к кассе просто засмотрелись на резиночки, которые в принципе стоили всю жизнь от 1 рубля до 10 рублей, подойдя на кассу, их заподозрили в краже этих резиночек, рассказала женщина, с родственницей которой произошел этот инцидент.

Девочек задержали, при этом не была вызвана полиция, детей начали раздевать при посторонних.

Они сняли с нас верхнюю одежду, при этом прикасались к нам. Забрали наши рюкзаки и вытащили из них телефоны, ничего не объясняя. Содержимое портфелей вытряхнули на всеобщее обозрение,рассказала одна из участниц инцидента.

При обыске ничего найдено не было. Несовершеннолетних, которые были в слезах, отпустили домой.

Сначала у меня была истерика минут 10, теперь я боюсь в магазин заходить,рассказала девочка.

В полиции редакции TagilCity.ru пояснили, что действия сотрудников магазина незаконны.

В таких случаях нужно вызывать полицию и проводить досмотр только в присутствии сотрудников полиции,рассказали в МУ МВД «Нижнетагильское».

Родители потерпевших пока не обращались в правоохранительные органы.