Во Владимирской области состоятся межрегиональные сборы Юнармии

В этот день на территории охраняемой природной зоны «Дюкинские карьеры» соберутся порядка 300 участников: юнармейцы, а также подопечные других военно-патриотических клубов, сообщают “Новые известия”.

Торжественно-развлекательная программа будет состоять из игр в страйкбол, практическому семинару по горному альпинизму, соревнований в пулевой стрельбе из пневматических винтовок, а также из контрольных силовых упражнений.

Также все участники и гости мероприятия станут свидетелями показательных выступлений спецназа и других силовых структур, экспозиции вооружения и смогут отведать настоящей полевой кухне.