Во Владимирской области состоятся межрегиональные сборы Юнармии

В Судогодском районе Владимирской области 13 октября пройдет военно-патриотический слет, приуроченный ко Дню памяти преподобного Александра Пересвета Радонежского и Дню образования (третьей по счету годовщине) военно-патриотического клуба «Пересвет».
В этот день на территории охраняемой природной зоны «Дюкинские карьеры» соберутся порядка 300 участников: юнармейцы, а также подопечные других военно-патриотических клубов, сообщают “Новые известия”.
Торжественно-развлекательная программа будет состоять из игр в страйкбол, практическому семинару по горному альпинизму, соревнований в пулевой стрельбе из пневматических винтовок, а также из контрольных силовых упражнений.
Также все участники и гости мероприятия станут свидетелями показательных выступлений спецназа и других силовых структур, экспозиции вооружения и смогут отведать настоящей полевой кухне.
Организаторами мероприятия стали администрация Судогородского района, местное отделение Юнармии, центр патриотического воспитания «Пересвет» и ДОСААФ России. Поддержку оказала администрация Владимирской области, 27-ая ракетная армия МО РФ, 1-ая инженерная бригада МО РФ, Управление Росгвардии Владимирской области, УФСИН России по региону, а также региональное отделение МЧС России.