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«Выкинули телевизор»: жильцы муниципальной квартиры в Нижнем Тагиле беспокоят соседей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Выкинули телевизор»: жильцы муниципальной квартиры в Нижнем Тагиле беспокоят соседей

Сегодня, 16:20ОбществоЮлия Суворова
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