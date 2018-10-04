«Выкинули телевизор»: жильцы муниципальной квартиры в Нижнем Тагиле беспокоят соседей

В муниципальной квартире в доме на ул. Парковая, 1 в Нижнем Тагиле проживают неблагополучные жильцы, которые дебоширят, а на днях с балкона 9 этажа был выкинут телевизор, об этом сообщили соседи шумных жильцов. Соседи дебоширов оставили жалобу на сайте «Городской контроль», рассказав о том, что терпят дискомфорт от подобного соседства.

С 9-го этажа с балкона квартиры вылетел на прохожих телевизор диагональю примерно 51 см,написано в сообщении.

Также обратившиеся сообщают, что на жильцов ранее поступали жалобы в полицию, однако мер принято не было.

В полиции редакции TagilCity.ru сообщили, что обращений по данному адресу им не поступало.

Конкретно по этому адресу обращений никаких не было. Но, в любом случае, если жители обращаются по шумам или по дебошам, то участковый обязательно проводит работу,пояснили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Между тем, ранее на Вагонке одна из шумных семей была привлечена к административной ответственности после жалобы соседей.