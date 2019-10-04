Альфа-Банк назвали лидером среди отечественных банков на рынке синдикаций СНГ

При этом, Альфа-Банк завоевывает указанную награду уже второй год подряд, пишет NewsNN.

Весь 2018 год организация активно работала на рынке синдицированного кредитования. Так, в рамках ряда крупных сделок, в частности с Беларусбанком, Альфа-Банк являлся организатором, букраннером и кредитным управляющим. Объем сделки с партнерами из Белоруссии — 151 млн евро. Помимо того, сделку, объемом 7 млрд рублей, заключили с ГК «Альфа-Лизинг». Банк также стал ключевым организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия, сумма которого составила 725 млн долларов и 650 млн евро.

В компании отметили успешность выхода на рынок синдицированного кредитования: Альфа-Банк задействовал в сделках ведущих игроков на рынке и новых участников синдиката.

Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов подчеркнул важность полученной награды, подтверждающей доверие рынка их банку как организатору синдицированных кредитов. Он отметил, что банк и дальше будет реализовывать потребности клиентов и партнеров, развивая при этом российский рынок синдицированного кредитования.