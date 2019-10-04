Альфа-Банк назвали лидером среди отечественных банков на рынке синдикаций СНГ
В Москве 3 октября в рамках 10-й конференции Cbonds «Синдицированное кредитование в России и СНГ» прошло вручение премии Loans Cbonds Awards — 2019. Так, Альфа-Банк завоевал престижную награду в номинации «Лучший российский банк на рынке синдикаций СНГ».
При этом, Альфа-Банк завоевывает указанную награду уже второй год подряд, пишет NewsNN.
Весь 2018 год организация активно работала на рынке синдицированного кредитования. Так, в рамках ряда крупных сделок, в частности с Беларусбанком, Альфа-Банк являлся организатором, букраннером и кредитным управляющим. Объем сделки с партнерами из Белоруссии — 151 млн евро. Помимо того, сделку, объемом 7 млрд рублей, заключили с ГК «Альфа-Лизинг». Банк также стал ключевым организатором и букраннером синдицированного кредита для Уралкалия, сумма которого составила 725 млн долларов и 650 млн евро.
В компании отметили успешность выхода на рынок синдицированного кредитования: Альфа-Банк задействовал в сделках ведущих игроков на рынке и новых участников синдиката.
Директор отдела долгового капитала Альфа-Банка Алексей Чиркизьянов подчеркнул важность полученной награды, подтверждающей доверие рынка их банку как организатору синдицированных кредитов. Он отметил, что банк и дальше будет реализовывать потребности клиентов и партнеров, развивая при этом российский рынок синдицированного кредитования.
Loans Cbonds Awards — профессиональная премия, созданная для того, чтобы отмечать крупнейшие достижения на рынке синдицированного кредитования. Обладателя награды выбирают при помощи открытого голосования участников рынка на сайте информационного агентства Cbonds.