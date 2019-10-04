«Бергауф Невьянск» нарушало экологическое законодательство
Сегодня, 13:13ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Невьянске прокуратура выявила нарушение экологического законодательства ООО «Бергауф Невьянск», сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что организацией не соблюдались правила эксплуатации установок очистки газа, в Министерство природных ресурсов не предоставлены отчеты об организации экологического контроля, не актуализированы сведения о количестве выбросов загрязняющих веществ.
Также зафиксирован факт сжигания деревянной тары, утратившей потребительские свойства без специальных установок.
В отношении директора были возбуждены дела об административных правонарушениях. Кроме того, по постановлению прокуратуры на должностное лицо наложены штрафы. В настоящий момент нарушения экологического законодательства устранены.
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