Екатеринбуржец задержан при получении посылки с веществом для изготовления наркотика
Сегодня, 19:17ОбществоФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге таможенники изъяли у 33-летнего мужчины пять литров прекурсора для изготовления амфетамина, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.
Сюжеты: Екатеринбург
Сотрудники таможни совместно с УНК ГУ МВД России по Свердловской области задержали екатеринбуржца у входа в почтовое отделение. По фальшивым документам он получил посылку из Украины.
При задержании мужчина попытался скрыться. В посылке были обнаружены бутылки, в которых по данным экспертизы, находилось вещество для изготовления амфетамина. Жидкость была предназначена для изготовления в кустарной лаборатории наркотика общей стоимостью более 3,5 миллиона рублей.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств».
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей