Екатеринбуржец задержан при получении посылки с веществом для изготовления наркотика

Сотрудники таможни совместно с УНК ГУ МВД России по Свердловской области задержали екатеринбуржца у входа в почтовое отделение. По фальшивым документам он получил посылку из Украины.

При задержании мужчина попытался скрыться. В посылке были обнаружены бутылки, в которых по данным экспертизы, находилось вещество для изготовления амфетамина. Жидкость была предназначена для изготовления в кустарной лаборатории наркотика общей стоимостью более 3,5 миллиона рублей.