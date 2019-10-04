ФСС перечислил меры защиты от действий мошенников

Один из способов у обманщиков – это обращения от имени сотрудников Фонда социального страхования России, передает vostokmedia.com. При этом мошенники используют схожее название, например, Федеральная служба социального страхования. К госструктурам эти люди не имеют никакого отношения и обращаются к гражданам с одной целью: получить данные банковской карты. Чтобы обмануть жертву они говорят свое ненастоящее имя, должность и расспрашивают на отвлеченные темы. Злоумышленники вполне могут отправить СМС-сообщение от лица ФСС и предложить перевести денежную компенсацию от государства.

Не попасть под влияние обманщиков не сложно. Нужно лишь с осторожностью относится к звонкам с неизвестных номеров и принять во внимание несколько правил:

Государственное ведомство ФСС РФ официально расшифровывается как Фонд социального страхования Российской Федерации. Наименование региональных отделений всегда построено по общепринятой структуре – вначале указывается название региона, а после добавляется официальная расшифровка. Например, Московское, Свердловское, Ленинградское и т.д. региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации. Иные вариации с названиями должны вас насторожить. Интернет-адрес Фонда официально зарегистрирован на домене fss.ru. Сайты региональных отделений имеют в начале адреса код региона, например, r05.fss.ru. полный список интернет-сайтов региональных отделений можно найти в разделе «Региональные отделения» на официальном сайте fss.ru. Электронная почта Фонда выстраивается по следующей структуре: m.morozov(собачка)fss(точка)ru – сотрудник центрального аппарата ведомства, d.dronova(собачка)ro49(точка)fss(точка)ru – сотрудник регионального отделения и т.д. Если вам пришло письмо от адресата, например, support (собачка)njyufp(точка)applcom(точка)ru, и в нем представились от лица сотрудника ФСС, вероятнее всего с вами пытается связаться мошенник. Помните, что телефоны с кодом номера 8 (800) предназначены для входящих звонков. Поэтому исходящие с них сообщения и звонки, скорее всего, идут от злоумышленников.

Не перезванивайте на номера, присланные вам по SMS или E-mail от лица, якобы являющимся сотрудником ФСС. Иначе вы рискуете выдать свои конфиденциальные данные.

Важен и другой момент: никто из сотрудников Фонда не станет запрашивать по телефону ваши ФИО, данные карт и паспорт.