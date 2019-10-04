Ксения Бородина осудила Грудинина за попытку лишить экс-супругу инвалидности
Телеведущая Ксения Бородина высказалась относительно обстоятельств развода экс-кандидата в президенты РФ от партии коммунистов Павла Грудинина. Так, ведущую возмутило то, что изменявший своей супруге бизнесмен намерен отнять у нее инвалидность через суд. Ксения отметила, что от этой ситуации становится страшно.
“Новые известия” пишут, что Грудинин обратился в суд с иском в отношении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) для того, чтобы добиться признания недействительным статуса инвалида II группы его бывшей супруги Ирины.
Со слов председателя профсоюза работников здравоохранения Михаила Кузьменко, возмущенного попытками Грудинина поставить под сомнение компетентность работников фактически одной из ведущих подмосковных клиник, в этой ситуации имеет место быть личная заинтересованность по мотивам корысти. Так, Кузьменко подчеркнул, что обычно родственники обращаются в МОНИКИ для подтверждения инвалидности, а не для ее опровержения.
Указанное учреждение из года в год оправдывает свой статус одной из лучших в регионе, осуществляя непрерывную аттестационную деятельность. Кроме того, в МОНИКИ действует факультет для совершенствования врачебных навыков с 24 кафедрами и ординатурой, которая насчитывает более 15 специальностей.
Скандальное развитие ситуация с разводом Грудининых получила в результате решения Видновского суда Подмосковья о разделе имущества в пользу Ирины. Бывшая супруга получила две трети, куда вошли акции ЗАО "Совхоз имени Ленина". Решение суд принимал с учетом инвалидности женщины. В ответ Грудинин обратился в Мосгорсуд с требованием отнять у Ирины статус инвалида. Однако, суд отказался рассматривать этот иск.