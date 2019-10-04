Ксения Бородина осудила Грудинина за попытку лишить экс-супругу инвалидности

“Новые известия” пишут, что Грудинин обратился в суд с иском в отношении Московского областного научно-исследовательского клинического института имени Владимирского (МОНИКИ) для того, чтобы добиться признания недействительным статуса инвалида II группы его бывшей супруги Ирины.

Со слов председателя профсоюза работников здравоохранения Михаила Кузьменко, возмущенного попытками Грудинина поставить под сомнение компетентность работников фактически одной из ведущих подмосковных клиник, в этой ситуации имеет место быть личная заинтересованность по мотивам корысти. Так, Кузьменко подчеркнул, что обычно родственники обращаются в МОНИКИ для подтверждения инвалидности, а не для ее опровержения.

Указанное учреждение из года в год оправдывает свой статус одной из лучших в регионе, осуществляя непрерывную аттестационную деятельность. Кроме того, в МОНИКИ действует факультет для совершенствования врачебных навыков с 24 кафедрами и ординатурой, которая насчитывает более 15 специальностей.