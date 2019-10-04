Лучшие тагильские спасатели награждены благодарственными письмами

В Нижнем Тагиле подведены итоги масштабных командно-штабных учений, которые проходили с 1 по 4 октября. В них участвовали руководство ГО города, сотрудники «Центра защиты населения», ЕДДС и поисковые отряды. Тренировки проходили на социальных и промышленных объектах Вагонки и Тагилстроевского района.

Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин отметил, все подразделения с задачами справились хорошо и показали высокую подготовку в ликвидации ЧС.

По итогам учений и в честь празднования Дня гражданской обороны мэр города Владислав Пинаев вручил благодарственные письма 12 спасателям.