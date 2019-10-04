Лучшие тагильские спасатели награждены благодарственными письмами
Сегодня, 4 октября, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев вручил награды 12 лучшим сотрудникам гражданской обороны, сообщает пресс-служба администрации города.
В Нижнем Тагиле подведены итоги масштабных командно-штабных учений, которые проходили с 1 по 4 октября. В них участвовали руководство ГО города, сотрудники «Центра защиты населения», ЕДДС и поисковые отряды. Тренировки проходили на социальных и промышленных объектах Вагонки и Тагилстроевского района.
Начальник отдела гражданской защиты населения Андрей Мишин отметил, все подразделения с задачами справились хорошо и показали высокую подготовку в ликвидации ЧС.
По итогам учений и в честь празднования Дня гражданской обороны мэр города Владислав Пинаев вручил благодарственные письма 12 спасателям.
Вся ваша жизнь и труд являются ярким примером беззаветного служения Родине. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и новых успехов. Пусть Ваш профессионализм,ответственность и преданность своему делу и в дальнейшем служат эффективному развитию гражданской обороны,подчеркнул мэр.