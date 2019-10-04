Покупка траурной атрибутики онлайн в Москве и МО в интернет-магазине Shop.Ritual.ru
Проведение похорон всегда сопровождается ритуальными обрядами, символизирующими прощание с умершим и переход его души в мир иной.
Поэтому перед близкими и родственниками стоит важная задача — купить траурную атрибутику с учетом вероисповедания покойного. В специализированном магазине Shop.Ritual.ru среди многочисленных ритуальных товаров вы сможете подобрать именно те, которые будут соответствовать вашим эстетическим предпочтения и бюджету похорон.
Ассортимент продукции
Традиция православных похорон предполагает омывание тела умершего, одевание в чистую новую одежду, подношение цветов и венков, доставку покойного в церковь и на кладбище, захоронение и обустройство могилы. Ни один из этих этапов прощальной церемонии не обходится без специальных ритуальных принадлежностей.
Покупка траурной атрибутики — мероприятие не из легких, как морально так и физически. Специализированный интернет-магазин, созданный на базе московской ритуальной службы Ritual.ru, готов облегчить родным и близким поиск и приобретение ритуальных принадлежностей для захоронения и кремации. На страницах сайта аккумулировано все самое необходимое:
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Близкие и друзья в трудную минуту испытывают чувство горечи, пустоты и непонимания происходящего. Единственное, что им остается, — собраться с силами и заняться организацией похорон. Совершенно не обязательно колесить по городу в поиске нужных товаров. Достаточно зайти на сайт интернет-магазина при официальной городской службе и заказать траурную атрибутику в один клик.
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