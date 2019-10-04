Прокуратура проверяет замглавы Первоуральска из-за съемок в ролике банка
В Первоуральске прокуратура организовала проверку после участия замглавы администрации в ролике про банк «Открытие», сообщает «Новый день».
Видеоролик на одном из местных каналов был выпущен в связи с открытием нового отделения банка. Кроме сотрудников организации в нем снялась заместитель главы администрации Первоуральска по финансово-экономической политике Марина Ярославцева.
Она сообщила, что «Открытие» — банк с госучастием и подчеркнула, что это является гарантией для клиента.
Прокуратурой города будет изучен формат мероприятия, дана правовая оценка действиям присутствующих должностных лиц,отметили в прокуратуре Первоуральска.
В пресс-службе мэрии заявили, что администрация поддерживает развитие предпринимательства, новые предприятия и организации создают для горожан рабочие места, от налогов пополняется казна. Кроме того, данный видеосюжет не является рекламным.
Марина Ярославцева в данном ролике ответила на конкретный вопрос корреспондента: «Что значит для города открытие нового бизнеса?»подчеркнули в мэрии.