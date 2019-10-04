Прокуратура проверяет замглавы Первоуральска из-за съемок в ролике банка

Видеоролик на одном из местных каналов был выпущен в связи с открытием нового отделения банка. Кроме сотрудников организации в нем снялась заместитель главы администрации Первоуральска по финансово-экономической политике Марина Ярославцева.

Она сообщила, что «Открытие» — банк с госучастием и подчеркнула, что это является гарантией для клиента.

Прокуратурой города будет изучен формат мероприятия, дана правовая оценка действиям присутствующих должностных лиц,отметили в прокуратуре Первоуральска.

В пресс-службе мэрии заявили, что администрация поддерживает развитие предпринимательства, новые предприятия и организации создают для горожан рабочие места, от налогов пополняется казна. Кроме того, данный видеосюжет не является рекламным.