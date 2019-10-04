Сквер у Театра Драмы в Екатеринбурге внесут в список особо охраняемых территорий
Сегодня, 12:22ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В ноябре этого года сквер у Театра Драмы в Екатеринбурге, где планировали строительство Храма святой Екатерины, внесут в список особо охраняемых территорий, пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на слова председателя гордумы Игоря Володина.
Сюжеты: Екатеринбург
В списке на присвоение статуса особо охраняемых территорий находятся 20 парков и скверов Екатеринбурга.
Данный вопрос был поднят после пикетов у Театра Драмы в мае этого года, когда часть территории сквера была передана по договору аренды организации «Храм святой Екатерины». Перед этим была изменена категория земель и участок был предназначен под строительство религиозных объектов.
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