Сын замглавы транспортной полиции УрФО направлен на принудительное лечение
Сегодня, 20:21ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ленинский райсуд Екатеринбурга направил сына замглавы транспортной полиции УрФО Артема Щенникова на принудительное лечение. В апреле 2019 года он был задержан с наркотиками, пишет Znak.
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Суд удовлетворил ходатайство обвинения о применении мер медицинского характера в отношении обвиняемого. Какие именно меры буду приняты в суде не сообщили, сославшись на медицинскую тайну.
Щенников обвиняется в «Покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере». По данным СМИ, его задержали со 130 граммами наркотиков. По информации источников издания, замначальника управления на транспорте МВД России по УрФО Сергей Щенников длительное время не общался со своим сыном.
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