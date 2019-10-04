Теперь это просто здание. История одной из старейших школ Нижнего Тагила

Пока на улице Казанской (ныне — Выйской) не построили это каменное двухэтажное здание, школьные уроки для детей местных рабочих с Высокогорского механического завода проводились в бараках. Школа № 28 стала первой в районе ВМЗ. Спустя почти 30 лет, в 1962 году, сюда пришла учиться девочка по имени Людмила

Моя первая учительница любила украинские песни. Она приехала на Урал из оккупированной Украины, красивая, статная, с великолепным почерком. На уроках музыки она ставила патефон с большой трубой, заводила его, и мы слушали песни на пластинках и её замечательный красивый голос, вспоминает Людмила Шурыгина.

Шурыгина признаётся, что уже в старших класс собралась и сама стать учителем. Филологический факультет в педагогическом институте она выбрала из-за уважения к другой своей учительнице, по русскому языку — Людмиле Яковкиной.

Она очень красивая, красивые голубые глаза. Помню, как она зашла к нам, а мы шумные сидели. Она не успокаивая нас, сказала: «Дети, сегодня я вам расскажу об интересном поэте Байроне», и мы утихаем.

В 1981 году Людмила Шурыгина вернулась в родную школу в качестве преподавателя и, бывшие учителя стали её коллегами.

Людмила Яковкина говорила: «Ты должна много знать стихов, к тебе будут дети обращаться, к тебе будут походить преподаватели и ученики, ты их будешь подбадривать», рассказывает Людмила Шурыгина.

Через два года она стала завучем по учебной работе, а позже директором. Когда подросли её дочери, тоже пошли в уже «семейную» школу № 28. Её коллега Валентина Феофилова также называет 28-ую «семейной». Она тоже здесь училась и тоже работала, пришла в 1991 году — учителем русского языка и литературы. Математику преподавала Марина Заикина, а историю преподавала Наталья Жаркова. По словам Жарковой, работать приходилось в две смены, тяжело, зато коллектив был очень дружный.

В девяностые годы, когда не платили заработную плату, помогали друг другу продуктами, благо у всех были подсобные хозяйства, и просто добрым словом, говорит Жаркова.

Сейчас и Жаркова, и Заикина, и Феофилова, и Шурыгина работают в Центре образования № 1, но с теплотой вспоминают бывших коллег, стараются поддерживать общение, а иногда даже встречаются. Правда, уже не в стенах школы № 28 — там нельзя.

Первое время мы даже не верили, что закроют нашу школу, а потом почувствовали разочарование и пустоту. Родители и дети были в таком раздрае, вспоминает Валентина Феофилова.

Было очень жалко, когда школу расформировали. Жалели все — и родители, и дети, потому что был разрушен единый организм, где было сотрудничество между детьми, учителями и родителями, говорит Марина Заикина.

Школу расформировали в 2009 году, здание отдали в пользование центра детского творчества «Выйский», а спустя шесть лет его признали аварийным: крыша пришла в негодность и проводить занятия внутри стало небезопасно.

Ещё когда только заехали, крыша уже находилась в аварийном состоянии. Частично что-то отремонтировали, но просто потом потолок начал падать толстым слоем штукатурки, рассказали TagilCity.ru в центре «Выйский».

В 2014 году был разработан проект реконструкции здания. Согласно нему, в частности предусматривались актовый зал и танцевальный, кабинет для судостроения, выставочное помещение, спортплощадка, а также санузлы, парковка и пандусы с учётом нужд людей с ограниченными возможностями.

По словам сотрудников центра, на строительство понадобилось бы 60-65 миллионов рублей. Реализацию запланировали на 2015 год, затем перенесли на 2018-й, потом — на 2020-й.