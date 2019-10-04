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В 20 детских садах Нижнего Тагила установят видеокамеры наблюдения
Сюжеты:
Нижний ТагилНациональные проекты 2019-2024
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В 20 детских садах Нижнего Тагила установят видеокамеры наблюдения

Сегодня, 16:27ОбществоФото: pixabay.com
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