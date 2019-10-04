В 20 детских садах Нижнего Тагила установят видеокамеры наблюдения
Сегодня, 16:27ОбществоФото: pixabay.com
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Администрация Нижнего Тагила разместила заявку на 10,8 миллионов рублей на сайте госзакупок.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В 20-ти садиках Нижнего Тагила и пригорода разместят видеонаблюдение в рамках обеспечения безопасности детей и работников учреждений. Работы по монтажу системы видеонаблюдения и видеорегистрации планируется провести в детских садах на территориях МКДОУ «Гармония», «Солнышко», «Жемчужинка», «Радость», «Звездочка», и «Академия детства». Установка камер рассчитана на 45 дней со дня заключения контракта.
Напомним, в рамках программы «Безопасный город» на улицах Нижнего Тагила вдвое увеличилось количество камер.
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