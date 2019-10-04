В 20 детских садах Нижнего Тагила установят видеокамеры наблюдения

В 20-ти садиках Нижнего Тагила и пригорода разместят видеонаблюдение в рамках обеспечения безопасности детей и работников учреждений. Работы по монтажу системы видеонаблюдения и видеорегистрации планируется провести в детских садах на территориях МКДОУ «Гармония», «Солнышко», «Жемчужинка», «Радость», «Звездочка», и «Академия детства». Установка камер рассчитана на 45 дней со дня заключения контракта.