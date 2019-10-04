В Екатеринбурге кондуктора уволили после драки с пассажиркой

Молодой человек рассказал журналистам, что о своем увольнении узнал из сюжета на телевидении. Директор ПАТП «Город» сообщил, что кондуктор не прошел стажировку и ему отказано в трудоустройстве.

Молодой человек подчеркнул, что стажировку он уже прошел и об увольнении речи не шло. Получить оперативный комментарий в компании-привозчике изданию не удалось.