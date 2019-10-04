В Екатеринбурге кондуктора уволили после драки с пассажиркой
Сегодня, 08:56ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Кондуктор, который накануне подрался с пассажиркой в 19-м автобусе, лишился работы, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Молодой человек рассказал журналистам, что о своем увольнении узнал из сюжета на телевидении. Директор ПАТП «Город» сообщил, что кондуктор не прошел стажировку и ему отказано в трудоустройстве.
Молодой человек подчеркнул, что стажировку он уже прошел и об увольнении речи не шло. Получить оперативный комментарий в компании-привозчике изданию не удалось.
Напомним, что три дня назад кондуктор высадил из автобуса женщину, которая отказалась убирать свои пакеты с прохода и вступила в перепалку.
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