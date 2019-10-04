В Екатеринбурге СК начал проверку после того, как подростка высадили из автобуса
Сегодня, 21:15ОбществоФото: pixabay.com
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Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга начал проверку по факту сообщения, что несколько дней назад в вечернее время из автобуса по маршруту №32 высадили 14-летнего школьника, сообщает Znak.com.
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Напомним, инцидент произошел в центре Екатеринбурга. Школьник ехал с временным проездным, но документов, подтверждающих право его использования, при себе у него не было. Из-за этого его высадили на ближайшей остановке и до дома подросток добирался пешком.
Следователь СКР принимает меры по установлению событий произошедшего и опросу самого пострадавшего, так и свидетелей, истребованию документов относительно оказываемых услуг автобусным предприятием, рассказали в пресс-службе ведомства.
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