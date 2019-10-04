В Екатеринбурге утвердили список ответственных за объекты Универсиады
Сегодня, 09:24ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Исполняющий обязанности главы региона Алексей Орлов подписал распоряжение о создании рабочей группы, ответственной за строительство объектов инфраструктуры Универсиады-2023. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.
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В список ответственных лиц попали министр строительства области Михаил Волков и министр спорта Леонид Рапопорт, гендиректор «ЛСР.Недвижимость — Урал» Владимир Крицкй, гендиректор «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев, Николай Сметани, на прошлой неделе подавший заявление на увольнение. Возглавлять рабочую группу, состоящую из 20 экспертов, будет замгубернатора Сергей Швиндт.
Ранее сообщалось, что делегацию из Свердловской области пригласили в Великобританию для обмена опытом по подготовке к масштабному спортивному событию.
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