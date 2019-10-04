В Екатеринбурге утвердили список ответственных за объекты Универсиады

В список ответственных лиц попали министр строительства области Михаил Волков и министр спорта Леонид Рапопорт, гендиректор «ЛСР.Недвижимость — Урал» Владимир Крицкй, гендиректор «Синара-девелопмент» Тимур Уфимцев, Николай Сметани, на прошлой неделе подавший заявление на увольнение. Возглавлять рабочую группу, состоящую из 20 экспертов, будет замгубернатора Сергей Швиндт.