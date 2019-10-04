В Нижнем Тагиле комсомольцы предложили переименовать остановку у «Современника»

Кинотеатр «Современник» давно потерял свои функции. В здании проходят ярмарки и выставки, а фильмы не транслируют уже много лет, заявил «Все новости» глава совета ветеранов ВЛКСМ Валерий Алиев.

Поэтому мы предлагаем дать остановке имя самой площади — Комсомольская. Это выглядит логичным даже с технической точки зрения. Поэтому на одной из встреч передали наше предложение вице-мэру Валерию Сурову,говорит Алиев.

Однако в администрации решили не спешить и запустили на своём сайте голосование за смену названия.

На официальном сайте открыто голосование, которое продлится до 13 октября. Каждый может высказаться о необходимости изменения названия. После этого результаты отправят на рассмотрение замглавы Валерия Сурова и будет коллегиальное решение. В любом случае это долгий процесс, нужно соблюсти все технические процедуры, внести изменения в карты и справочники,рассказали «Все новости» в пресс-службе администрации.