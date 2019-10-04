В Нижнем Тагиле прошло торжественное собрание, посвящённое Дню учителя

Также в этот день свой столетний юбилей отмечает городское управление образования. В связи с этими праздниками Владислав Пинаев вручил тагильским учителям почётные грамоты и благодарственные письма от мэрии города.

Символично, что в год, когда мы празднуем вековой юбилей управленияо бразования в Нижнем Тагиле, в городе открылась первая школа нового поколения, которой был присвоен сотый номер. Важность педагогического труда невозможно переоценить. Благодарю вас за верность своему призванию, энтузиазм и искреннюю любовь к детям. Пусть наступивший учебный год будет успешным, пусть он подарит вам немало оснований для того, чтобы испытать чувство гордости за своих учеников,отметил мэр в своей поздравительной речи.