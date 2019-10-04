Мэрия Нижнего Тагила рассказала, какие территории благоустроят в 2020 году
Сегодня, 17:55ОбществоФото: vk.com/ntagilorg
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В Нижнем Тагиле определён список дворов и общественных территорий, которые будут включены в заявку на благоустройство в 2020 году, сообщает пресс-служба администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
Как рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин, в список на получение областных субсидий вошли три общественные территории — парк Победы, зона отдыха в районе Муринских прудов и площадка на 9 посёлке.
Также в заявку на благоустройство будут включены два двора. Такое небольшое количество дворовых территорий для реконструкции начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин объяснил тем, что в связи с повышением доли софинансирования для собственников до 20% жители города не торопятся подавать заявки.
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