Мэрия Нижнего Тагила рассказала, какие территории благоустроят в 2020 году

Как рассказал заместитель начальника управления городским хозяйством Михаил Сёмин, в список на получение областных субсидий вошли три общественные территории — парк Победы, зона отдыха в районе Муринских прудов и площадка на 9 посёлке.

Также в заявку на благоустройство будут включены два двора. Такое небольшое количество дворовых территорий для реконструкции начальник управления жилищного и коммунального хозяйства Павел Ивушкин объяснил тем, что в связи с повышением доли софинансирования для собственников до 20% жители города не торопятся подавать заявки.