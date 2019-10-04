В Первоуральске к приезду Медведева начали ремонтировать фасады

Однако в администрации города также уточняют, что дата визита может сдвинуться из-за плотного графика чиновника.

Жители Первоуральска говорят, что в муниципалитете идет подготовка к визиту премьера — коммунальные организации в спешном порядке ремонтируют и красят фасады зданий на центральных улицах.