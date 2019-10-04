В Первоуральске к приезду Медведева начали ремонтировать фасады
Сегодня, 15:43ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В администрации Первоуральска подтвердили, что ожидают приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева 15 октября, пишет портал Е1.
Однако в администрации города также уточняют, что дата визита может сдвинуться из-за плотного графика чиновника.
Жители Первоуральска говорят, что в муниципалитете идет подготовка к визиту премьера — коммунальные организации в спешном порядке ремонтируют и красят фасады зданий на центральных улицах.
Инициатором приезда в город Медведева стала компаний ЧТПЗ, в которую входит Первоуральский новотрубный завод.
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