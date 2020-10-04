Астрологи рассказали какие знаки зодиака откроют в себе новое 5 октября

Весы

Весам предстоит очень сложный день. В первой половине дня вас могут ожидать неприятные встречи, которых не получится избежать. Они скажутся на вашем настроении и работоспособности, из-за чего после обеда не получится выполнить всё задуманное. От вас может потребовать выполнить долговые обязательства близкий человек, постарайтесь не отказывать, а если придется, то сделайте это в мягкой форме. Ваша таинственность может привести к негативным последствиям в отношениях с вашей второй половинкой. Попробуйте завязать с партнером откровенный разговор.