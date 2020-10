Астрологи рассказали какие знаки зодиака откроют в себе новое 5 октября

Некоторые знаки откроют в себе новые стороны 5 октября, а другим следует пересмотреть режим своего сна.

Овен День не будет омрачен серьезными трудностями. Утром небольшие проблемы могут ожидать в рабочих вопросах. После обеда усилится влияние позитивных тенденций. Вас могут ожидать неожиданные командировки или поездки, которые откроют перед вами новые перспективы. Стоит озаботиться вашим рационом питания. Попробуйте запланировать диеты. Можно заняться физическими упражнениями или активными видами спорта. Телец Вам предстоит открыть в себе неожиданные стороны. Обстоятельства могут поставить вас в неудобное положение. Из-за этого придется в ускоренном темпе получать новые знания и учиться их применять. Вас может увлечь новая деятельность, может появиться желание сменить сферу деятельности. Попробуйте обсудить эти мысли с начальством. Трудный день негативно скажется на вашей нервной системе. Активные занятия спортом или пробежка помогут расслабиться. Вечер лучше провести без шумных компаний. Близнецы Сложный день для представителей знака. Влияние негативных тенденций начнется в первой половине дня. Постарайтесь не заниматься важными вопросами в этот период. Сосредоточьте внимание на планировании или несложной текущей работе. Вторая половина дня более благоприятна, но всё равно результаты ваших трудов не удовлетворят вас. Постарайтесь не требовать от себя слишком многого. Рекомендуется хорошо отдохнуть в хорошей компании. Можете спланировать совместную поездку с вашей второй половинкой. Рак Благоприятный день для раков. Утром вас могут ожидать неожиданные приятные новости, которые повлияют не все ваши планы. Постарайтесь не замечтаться и справиться с вашей текущей работой. Возможны внезапные приятные встречи со старыми знакомыми. Стоит обратить внимание на здоровье, особенно на состояние вашей кожи. Не рекомендуется посещение тренажерных залов или занятия спортом. Вечер лучше провести в спокойной обстановке, например, за чтением. Лев Постарайтесь не быть слишком самоуверенными. Вы будете вспыльчивы и нетерпимы к ошибкам окружающих. Это может привести к конфликтам с коллегами и негативно сказаться на вашей карьере. Не рекомендуется проводить деловые встречи или переговоры. Постарайтесь в этот день поменьше контактировать с близкими и друзьями. Пройдитесь по магазинам, а вечер проведите в одиночестве дома или за прогулкой. В отношениях постарайтесь проявить терпимость и не будьте вспыльчивы. Дева Вы можете услышать множество комплиментов в свой адрес. Постарайтесь отделить правдивые эмоции окружающих от лести. Не все будут искренни с вами, прислушивайтесь к интуиции. Астрологи рекомендуют в этот день как можно больше общаться. Ваше обаяние будет верно служить вам. Можете поработать над своим обликом, посетив парикмахерскую или косметический салон. Вторая половинка может огорчить вас неприятными словами. Подумайте, возможно, вы сами вызвали на себя этот гнев. Весы Весам предстоит очень сложный день. В первой половине дня вас могут ожидать неприятные встречи, которых не получится избежать. Они скажутся на вашем настроении и работоспособности, из-за чего после обеда не получится выполнить всё задуманное. От вас может потребовать выполнить долговые обязательства близкий человек, постарайтесь не отказывать, а если придется, то сделайте это в мягкой форме. Ваша таинственность может привести к негативным последствиям в отношениях с вашей второй половинкой. Попробуйте завязать с партнером откровенный разговор. Скорпион Некоторые положительные качества скорпионов могут быть поставлены под угрозу. Утром стечение обстоятельств нанесет удар по вашей целеустремленности. Постарайтесь не поддаваться временной слабости, даже если всё будет валиться из рук. После обеда вы можете допустить ошибки при совершении финансовых операций и расстроиться из-за своей невнимательности. Не заостряйте на этом внимание, это всего лишь результат вашей утомленности. Не занимайтесь физическими нагрузками в этот день. Вечер лучше всего провести в приятной компании или организовать романтическую встречу со второй половинкой. Стрелец Представителей знака ожидает успех во многих сферах деятельности. На работе получится преуспеть в выполнении сложных проектов. Возможно, получится оперативно решить очень важный вопрос. Это благоприятно скажется на вашей деловой репутации. Можете запланировать крупные покупки. Финансовые подсчеты и планирование будут получаться с необычной легкостью. Близкие могут пригласить вас для интересного активного отдыха. На отказывайтесь, там вас может ожидать приятный опыт в новом для вас виде спорта. Козерог Непростой день ожидает козерогов. Из-за невнимательности могут появиться ошибки в простых вопросах. Воздержитесь от финансовых операций и заключения сделок. Постарайтесь уделить внимание состоянию своего организма. Скорее всего, вам необходимо пересмотреть ваш режим сна. Рекомендуется провести вечер за приятным отдыхом. Запланируйте поездку за город или соберите компанию на свежем воздухе. Водолей Трудности обойдут вас стороной в этот день. Вы с легкостью справитесь с задачами любой сложности. Ваша энергичность придется по душе вашим коллегам. Начальство может предложить вам новую должность или выписать премию. Свои силы можете направить на активные физические нагрузки. Посетите фитнес зал или займитесь любимыми видами спорта. Вечером не стоит сидеть на месте, устройте интересное мероприятие, требующее постоянного движения. Рыбы Рыбам следует заранее приготовить себя к сложностям. Рассеянность не позволит выполнять свои обязанности должным образом. Могут возникнуть конфликты и недопонимания с коллегами. Попробуйте посмотреть на ситуацию со стороны. Вероятнее всего, здесь имеет место ваша усталость от прошедшей недели. Вы мало отдохнули и вам нужно восполнить этот пробел. После обеда делайте большие перерывы. Вечер проведите без шумных компаний. Можете запланировать поход в театр или кино с вашей второй половинкой.

