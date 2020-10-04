Пинаев: «Только наше ответственное поведение может затормозить рост заболеваемости»

Пинаев: «Только наше ответственное поведение может затормозить рост заболеваемости»

Сегодня, 10:43ОбществоPhoto: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев призвал горожан ответственно относиться к соблюдению масочного режима, сообщает пресс-служба администрации города.

Последние данные о распространении коронавируса не могут не настораживать и должны заставить серьезнее относиться к противоэпидемическим мерам, тем более что ношение масок в общественных местах и транспорте никто не отменял, сказал глава Нижнего Тагила.

Он отметил, что о продолжающейся борьбе с эпидемией коронавируса говорит и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Риски, на самом деле, есть. Важно всем помнить об этом и проявлять максимальную ответственность и за себя, и за тех, кто рядом с вами, сказал Пинаев.

Он призвал соблюдать социальную дистанцию, надевать маски, а также регулярно мыть и обрабатывать антисептиком руки. Кроме того, он отметил, то при первых признаках респираторного заболевания, необходимо обращаться ко врачу.

К исполнению правил предосторожности надо отнестись со всей серьезностью, только наше ответственное поведение может затормозить рост заболеваемости, подчеркнул мэр.

Напомним, в Нижнем Тагиле был усилен контроль за соблюдением защитных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Полицейскими проводятся рейды, в ходе которых гражданам разъясняют важность использования средств индивидуальной зашиты. Кроме того, нарушителей может ожидать и административный протокол за отсутствие маски.

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