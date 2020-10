Смерть после ДТП и заморозки. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 4 октября.

Вчера в Нижнем Тагиле произошло массовое ДТП, в результате которого пострадали шесть человек, в том числе четыре пешехода. Происшествие случилось на перекрестке около кинотеатра «Красногвардеец». Сегодня стало известно о кончине одной из пострадавших. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 264 ч. 3 УК РФ), он находится под стражей. После смертельного ДТП с пьяным водителем в Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело 3 октября в Тавде во время пожара в квартире на втором этаже двухэтажного дома погибла семья из пяти человек, из них трое — дети. Сообщение о возгорании поступило около 22.00. Из квартиры пожарные вынесли пять человек, однако спасти их не удалось. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ). Расследование дела находится на контроле руководства СКР по Свердловской области. «Спасти не удалось»: на Урале при пожаре в квартире погибла семья из пяти человек В Нижнем Тагиле за сутки COVID-19 был выявлен еще у 15 человек. С начала пандемии инфекция зарегистрирована у 1922 человек. Число выявленных случаев коронавируса в Свердловской области приблизилось к 23 тысячам, из них 172 зафиксировано за последние сутки. По выздоровлению из больниц был выписан 121 человек, общее число вылечившихся составляет 22 164 пациента. За сутки подтвердили один летальный случай, за время пандемии от коронавируса умерли 612 свердловчан. В Нижнем Тагиле еще у 15 человек подтвержден коронавирус Синоптики в начале недели прогнозируют в Нижнем Тагиле похолодание до -1 градуса, а также снег с дождем. 5 и 6 октября температура воздуха составит не более +6 градусов. 6 октября, к вечеру ожидается дождь. 7 октября, температура понизится до +5 градусов. Утром синоптики обещают снег с дождем, но днем погода будет солнечной. В Нижнем Тагиле в начале недели ожидаются заморозки и снег с дождем

