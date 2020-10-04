Смерть после ДТП и заморозки. Итоги дня в Свердловской области

3 октября в Тавде во время пожара в квартире на втором этаже двухэтажного дома погибла семья из пяти человек, из них трое — дети. Сообщение о возгорании поступило около 22.00. Из квартиры пожарные вынесли пять человек, однако спасти их не удалось. По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам» (ч.3 ст. 109 УК РФ). Расследование дела находится на контроле руководства СКР по Свердловской области.