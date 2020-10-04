В Нижнем Тагиле скончалась сбитая пьяным водителем женщина-пешеход

В Нижнем Тагиле скончалась сбитая пьяным водителем женщина-пешеход

Сегодня, 11:28ОбществоPhoto: МБУ «Центр защиты населения»
В Нижнем Тагиле 3 октября вечером в больнице умерла женщина, которую сбил пьяный водитель в ДТП у кинотеатра «Красногвардеец».

Вчера вечером после многочасовой операции она скончалась,рассказал TagilCity.ru ее сын Александр.

По его словам, в понедельник тело тагильчанки направят на медэкспертизу. По телефону врачи толком ничего не говорят.

Травмы были очень серьезные и отличались от того, что писали в новостях. Возможно, изначально что-то упустила скорая помощь, так как мама была в сознании и сама позвонила. Видимо, выглядело все не так плохо, как было на самом деле. Множественные переломы, не останавливающиеся кровотечения, черепно-мозговые травмы. Это не удивительно, если вы посмотрите на видео. Он буквально протащил маму на капоте несколько метров,говорит Александр.

Напомним, прокуратура взяла на контроль проведение доследственной проверки по факту ДТП, которое произошло вчера на улице Победы. Пьяный водитель автомобиля «ВАЗ-2109» после столкновения на перекрестке с «Дэу Нексия» и «Шкода Рапид» снес ограждение и въехал в толпу людей. В результате пострадали шесть человек, четверо из них пешеходы.

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