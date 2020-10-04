В Нижнем Тагиле скончалась сбитая пьяным водителем женщина-пешеход

Травмы были очень серьезные и отличались от того, что писали в новостях. Возможно, изначально что-то упустила скорая помощь, так как мама была в сознании и сама позвонила. Видимо, выглядело все не так плохо, как было на самом деле. Множественные переломы, не останавливающиеся кровотечения, черепно-мозговые травмы. Это не удивительно, если вы посмотрите на видео. Он буквально протащил маму на капоте несколько метров,говорит Александр.