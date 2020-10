В ПФР назвали условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка

Некоторым категориям россиян полагаются ежемесячные выплаты на детей от государства. В Пенсионном фонде РФ назвали условия, при которых их можно получить, сообщают «Известия».

Выплаты могут производиться за счет средств материнского капитала. Для этого матери и ребенку необходимо быть гражданами РФ, а средний доход на одного члена семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. При этом выплаты касаются только тех семей, в которых дети родились после 1 января 2018 года. Сумма такой выплаты равна прожиточному минимуму, который установлен в регионе. В 2020 году в Москве это 15 225 рублей, в Московской области — 12 688 рублей, отметили в ПФР. Чтобы получить средства, нужно подать заявление в отделении ПФР или на сайте. Обратиться допускается в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Семьям, которые еще не оформили маткапитал, можно это сделать одновременно с подачей заявления на выплаты. Напомним, 29 сентября в Минтруде сообщили, что со следующего года в России будут увеличены пособия на детей от трех до семи лет. Повышение размера ежемесячной выплаты затронет малоимущие семьи. Данный вид ежемесячных пособий на детей был введен в 2020 году.

