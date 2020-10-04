В ПФР назвали условия для получения ежемесячной выплаты на ребенка

Чтобы получить средства, нужно подать заявление в отделении ПФР или на сайте. Обратиться допускается в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка. Семьям, которые еще не оформили маткапитал, можно это сделать одновременно с подачей заявления на выплаты.