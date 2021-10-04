9 месяцев тагильчанка ждет заказанную мебель и не может вернуть 22 тысячи

В январе я заказала в «Первом мебельном» шкаф для одежды, пенал и стенку в гостиную на 48,6 тысячи рублей. К этому времени на Вагонке этого магазина уже не было, офис переехал на улицу Красноармейская, 151, еще один был в ТЦ «Кардинал» на улице Октябрьской революции, 38, рассказала Елена редакции TagilCity.ru.