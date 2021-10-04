9 месяцев тагильчанка ждет заказанную мебель и не может вернуть 22 тысячи

В редакцию TagilCity.ru обратилась обманутая Бикмаевой тагильчанка. Осенью 2020 года Елена решила заказать мебель в гостиную в магазине «Первый мебельный», хозяйкой которого является ИП Бикмаева Инна Валерьевна. Тогда один из магазинов торговой сети находился находился на улице Зари, 21а.
В январе я заказала в «Первом мебельном» шкаф для одежды, пенал и стенку в гостиную на 48,6 тысячи рублей. К этому времени на Вагонке этого магазина уже не было, офис переехал на улицу Красноармейская, 151, еще один был в ТЦ «Кардинал» на улице Октябрьской революции, 38, рассказала Елена редакции TagilCity.ru.
Мебель тагильчанка взяла в рассрочку на три месяца в январе 2021 года. Согласно договору, заказ должен был быть поставлен в течение 65 дней. Первый взнос женщина оплатила наличными, а два последующих продавец ей предложила перевести на карту.
Перевод на карту — это обычная практика, поэтому без какой-либо задней мысли, в течение следующих двух месяцев я перевела на карту оставшуюся сумму, отметила собеседница.
По ее словам, когда срок поставки закончился, сын заехал в магазин на Красноармейскую узнать про мебель, но к тому времени и этот офис закрылся. Продавец в «Кардинале» извинилась, сказала, что товар задерживается из-за поставщика и попросила немного еще подождать.
В мае, наконец-то, доставили часть заказа — стенку. Про остальное Бикмаева все так же обещала, что скоро довезут, однако и через два месяца ничего не изменилось, пояснила Елена.
В августе сын женщины приехал в офис в «Кардинале», но магазин закрылся. Работники другого офиса подсказали, что они переехали в другое здание, куда и отправился мужчина.
Продавец сказала, что шкаф и пенал уже в Екатеринбурге и скоро их подвезут. А в сентябре, когда мы снова приехал узнать про мебель, магазин съехал и никто не знает куда. В итоге я осталась без денег и мебели, рассказала пострадавшая.
По словам Елены, она не стала писать заявление в полицию, так как перевод делала на карту и чеков о том, что получатель именно ИП Бикмаева нет.
Журналист редакции попыталась связаться с Инной Бикмаевой, однако телефон, указанный на сайте компании, находится вне зоны доступа сети, также не работает оформление заказа.
«Первый мебельный» внесен в паблик «Черный список Тагила» «ВКонтакте». Судя по комментариям к посту, Бикмаева обманула на деньги и товар несколько человек. Покупатели жалуются на долгие сроки поставки и некачественную мебель:
Неграмотный продавец-консультант Ольга, директор магазина Бикмаева Инна Валерьевна постоянно «кормит завтраками». Нет уважения к своим покупателем. Если не хотите потратить свои нервы и деньги, не заказывайте там мебель!
Заявлений в полицию Нижнего Тагила на действия Инны Бикмаевой и работу «Первого мебельного» магазина не поступало, рассказали редакции TagilCity.ru в МУ МВД России «Нижнетагильское».
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