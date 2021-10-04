Аналитики Sberbank CIB прогнозируют снижение цен на растительное масло

Специалисты Sberbank CIB Investment Research обнародовали аналитический отчет, содержащий прогноз о снижении цен на растительное масло у российских производителей в 2022 году на 19%, до 70,5 рубля за килограмм.

В будущем году среднегодовая экспортная стоимость подсолнечного масла будет равна 1 165 долларов за тонну. В сравнении с нынешним годом (1 310 долларов за тонну) падение цены составит 11%. Установленная в первый месяц осени переменная экспортная пошлина еще сильнее уменьшит экспортный паритет растительного масла. Например, среднегодовая внутренняя стоимость сырого подсолнечного масла в следующем году сократится до 70,5 рубля за кило, то есть на 19% ниже уровня этого года (87 рублей за килограмм), утверждают авторы обзора. Специалисты рассказали, что на фоне высоких мировых цен на подсолнечные масла посевные площади под подсолнечник в России в нынешнем году расширились на 13% по сравнению с прошлым годом. Посевные площади составили рекордные 9,6 миллиона гектаров. Урожайность указанной культуры может увеличиться на 6%, достигнув 16,9 центнера с гектара. Об этом пишет 1prime.ru. Получается, что рост посевных площадей и восстановление урожайности помогут увеличиться валовому сбору до рекордных 15,9 миллиона тонн. Соответствующий показатель на 20% выше прошлогоднего. В сезоне 2021/2022 сельскохозяйственного года, который для подсолнечника стартует первого сентября, выпуск растительного масла может увеличиться до 6,6 миллиона тонн. Одновременно с этим рост производства на 1,2 миллиона тонн в сравнении с предыдущим сезоном, по заявлениям экспертов, почти полностью уйдет на экспорт. Поставки за рубеж в новом сезоне должны достигнуть 4,4 миллиона тонн. Добавим, что высокая доля подсолнечника в севообороте должна препятствовать дальнейшему расширению посевных площадей в ключевых местах его выращивания. В результате темпы роста валового сбора упадут до 3,4% (2022 - 2025 годы), после 7,5% в год в период 2015 - 2020 годов, сообщается в обзоре. Аналитики Sberbank CIB Investment Research подчеркнули, что в среднесрочной перспективе (2022 - 2025 годы) посевные площади и урожайность подсолнечника из года в год будут расти в среднем на 1,7%, другими словами где-то в два раза ниже темпов роста в прошлую пятилетку. Производство подсолнечного масла к концу обозначенного времени возрастет до восьми миллионов тонн в год. 80% прироста производства планируют направить на увеличение поставок за границу, 14% — на увеличение внутреннего потребления, а 6% пойдет в наращивание переходящих запасов.

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