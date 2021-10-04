Аварийный козырек с отлетающей штукатуркой будет отремонтирован на Руднике в Тагиле

Разрушенный козырек над балконом дома на улице Сланцевая, 56 в Нижнем Тагиле, с которого отваливаются и падают вниз куски штукатурки, отремонтируют.

Ранее местные жители сообщали, что не раз безрезультатно обращались по поводу аварийной конструкции в управляющую компанию «Мой дом», с которой у них заключен договор на обслуживание. Однако в УК рассказали, что заявка на ремонт козырька была подана только сегодня, 4 октября. Заявка поступила сегодня, до этого жители не обращались. Документы распечатаны и отданы в работу главному инженеру, рассказали редакции TagilCity.ru в УК «Мой дом». Напомним, жители дома на улице Сланцевая, 56 в Нижнем Тагиле опасаются, что от кусков штукатурки, отлетающих с козырька, могут пострадать люди. «Отлетает штукатурка»: на опасный разрушенный козырек на доме пожаловались тагильчане 2 Фото По их словам, жалобы в управляющую не дают результата.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter