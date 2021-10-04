Эксперт назвал два способа сократить число звонков с рекламой

Каждому россиянину хотя бы раз в жизни поступали телефонные звонки с рекламой. По словам Георгия Мазохина, эксперта в области информационной безопасности, есть два способа снизить количество таких таких звонков.

Как сообщает 360tv.ru, многие российские граждане просто перестали брать трубки с незнакомых номеров. Игнорировать такие звонки — тоже выход из ситуации, однако поток навязчивых предложений это не остановит, отметил Мазохин в интервью радио Sputnik. По словам эксперта, единственный гарантированный способ прекратить такие звонки — сообщить звонящему собеседнику, что он нарушает закон о персональных данных. «Единственный гарантированный способ, чтобы товарищи, которые звонят вам, перестали одолевать вас, — это сказать им, что вы не давали согласие на обработку персональных данных», — сказал Мазохин. Он добавил: его опыт показывает, что сразу после этого человек на другом конце провода кладет трубку. Можно также использовать пассивно-агрессивную тактику, однако здесь потребуется время. Эксперт порекомендовал сообщить собеседнику, что вы хотите выслушать все, что он хочет сказать. Далее можно не слушать, а просто положить телефонную трубку рядом с собой. Так, считает эксперт, можно и испортить статистику тем, кто заказывает такие звонки, и потратить время звонящих, так как они не потревожат других людей. Согласно исследованию центра Superjob, почти каждый шестой житель России потерял средства или имущество при телефонном мошенничестве.

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