Где и когда в Екатеринбурге можно вакцинироваться от гриппа

Вакцинация от гриппа в Екатеринбурге и других регионах России рекомендована перед ростом заболеваемости - в первые месяцы осени. Грипп представляет собой острую вирусную инфекцию, которая легко передается от больного к здоровому. Прививка от гриппа считается наиболее эффективным способом профилактики.

После прививки значительно снижается вероятность заражения гриппом. Не исключается появление побочных реакций, которые обычно проходят самостоятельно и не требуют врачебного вмешательства. От прививки нельзя заразиться гриппом, значительно снижается вероятность осложнений. Какую вакцину от гриппа выбрать? Ежегодная кампания по вакцинации против гриппа стартовала в 2021 году. К наиболее популярным вакцинам относят “Ультрикс Квадри”, “Гриппол Плюс”, “Совигрипп”, “Флю-М”. В условиях смягчения некоторых социальных ограничений в крупных городах число заболевших может расти, в связи с чем иммунизация от гриппа не теряет актуальности. Чтобы выработался иммунитет после вакцины, достаточно подождать 2-3 недели. Обычно сезон заболеваемости начинается с первыми похолоданиями - в конце октября и ноябре. Если пациент переболел COVID-19, пройти иммунизацию можно через месяц после выздоровления. Так как вирус гриппа изменчивый и ежегодно циркулируют разные штаммы, рекомендуется прохождение вакцинации каждый год. В разные периоды составляется новая вакцина с учетом прогнозов ученых. Особенно показана иммунизация лицам, которые находятся в группе риска по тяжелому течению патологии. Кому рекомендуется сделать прививку: пожилым и детям;

беременным женщинам;

пациентам с тяжелыми хроническими патологиями;

лицам, часто контактирующим с людьми. К наиболее распространенным четырехвалентным вакцинам относят “Ультрикс Квадри”. Особенность такой вакцины в том, что она обеспечивает защиту от 4 штаммов вируса гриппа. Распространенные трехвалентные вакцины - “Ваксигрип”, “Гриппол Плюс”, “Ультрикс”, “Инфлювак”, “Флю-М”. Расщепленные вакцины включают в себя частичку вируса и обеспечивают высокий иммунитет, но отличаются реактогенностью. Субъединичные вакцины обеспечивают степень защиты ниже, но имеют незначительную реактогенность. Тип вакцины подбирается с учетом возраста и индивидуальных особенностей пациента. Детей с 6 месяцев прививают такими препаратами, как “Гриппол Плюс”, “Ваксигрипп”, “Ультрикс”. Вакцину “Ультрикс Квадри” разрешается применять с 18 лет. Уточнить наличие противопоказаний и необходимость вакцинации можно у лечащего врача. Кому можно делать прививку от гриппа? Вакцинация против гриппа особенно актуальна перед сезоном заболеваемости, так как заразиться инфекцией может любой человек. Некоторые группы людей имеют более высокий риск осложнений. ВОЗ рекомендует проходить вакцинацию пожилым и детям, взрослым с хроническими заболеваниями, беременным. Фото: Медиахолдинг 1Mi Вакцинация рекомендуется медицинским работникам и другим лицам, ввиду профессии часто контактирующим с людьми. Грипп может привести к опасным осложнениям и летальному исходу. Вакцинация считается одним из наиболее эффективных инструментов профилактики заболевания и снижения риска развития осложнений. Инъекция не может спровоцировать заболевание, так как не включает в состав цельный живой вирус. Прививка каждый год рекомендована, так как вирусы гриппа постоянно мутируют и в разные сезоны циркулируют различные штаммы. Специалисты рекомендуют пройти иммунизацию до начала сезона гриппа. Вакцинация от гриппа в детском саду В детских садах начали проводить иммунизацию от гриппа. Родителей предупреждают о начале кампании по вакцинации и сообщают о названиях препарата. При наличии объективных причин для отказа от прививки документ можно направить заведующему учреждением, которое посещает ребенок. Ожидается, что прививочная кампания продлится до 1 ноября. Согласно данным новостей, на Средний Урал поставлена инактивированная вакцина четвертого поколения. Она включает мертвые микробные частицы, способствующие формированию иммунитета от наиболее распространенных штаммов. Прививку можно делать детям от 6 месяцев. Ограничениями к ее выполнению становится недавно перенесенная инфекция или обострение хронического заболевания, признаки ОРВИ. Нельзя делать прививку при наличии аллергических реакций на компоненты препарата. Дети обычно хорошо переносят вакцину. Вакцинация от гриппа в школе Прививка против гриппа провоцирует в организме защитную реакцию к вирусу. Бесплатная вакцинация позволяет избежать данного заболевания, а в случае заражения высока вероятность перенести инфекцию в легкой форме. Фото: Медиахолдинг 1Mi Специалисты рекомендуют развивать иммунитет к гриппу с ранних лет. Инактивированные вакцины для детей от гриппа могут быть сплит и субъединичные. Сплит-вакцина считается наиболее эффективной и наименее реактогенной. Вакцинация в школе позволяет снизить риск развития таких осложнений, как воспаление легких или отит. Прививку школьнику можно сделать непосредственно в госучреждении при условии согласия родителя на вакцинацию или в детской поликлинике. Не делается прививка при наличии признаков ОРВИ или недавно перенесенном заболевании, аллергии на компоненты. Наличие показаний и ограничений определяется педиатром индивидуально. Вакцинация от гриппа беременных Грипп особенно опасен при беременности. В период вынашивания ребенка организм женщины становится более уязвимым. Заболевание при беременности нередко протекает в более тяжелой форме и сопровождается такими осложнениями, как пневмония, синусит, отит. К тяжелым осложнениям относят миокардит. Возможно обострение хронических заболеваний. К наиболее опасным последствиям инфекции относят преждевременные роды или выкидыш. Грипп может отразиться на здоровье ребенка. Наиболее опасно заболевание на ранних сроках, когда формируются ткани и органы эмбриона. Лекарства для лечения инфекции или вирусная интоксикация могут привести к порокам развития. На поздних сроках есть риск инфицирования плода. Вакцинация при беременности защищает не только женщину, но и плод. Мать, сделавшая прививку во время вынашивания, передает антитела от гриппа плоду через плаценту. Ребенок менее подвержен гриппу в первые 6 месяцев жизни. К временным противопоказаниям относят ОРЗ или обострение хронических патологий. К общим ограничениям относят аллергию на компоненты препарата. Сезонная профилактика организуется в сентябре и октябре. Прививки рекомендовано делать со второго триместра беременности. При планировании зачатия прививка делается примерно за месяц до начала беременности. Иммунитет от инфекции сохраняется около года. Предварительно следует посоветоваться с врачом. Иммунитет формируется примерно за 2-4 недели. Какая может быть реакция на прививку? Перед тем как сделать прививку, следует убедиться в отсутствии ограничений, которые могут вызвать негативные реакции. Противопоказанием к введению препарата становится аллергия на белок куриного яйца, наличие реакций на вакцины ранее. Нельзя делать прививку во время обострения острой хронической патологии или ОРЗ. Фото: Медиахолдинг 1Mi Перед выполнением прививки осуществляется медицинский осмотр. Врач собирает анамнез и выявляет возможные противопоказания. При наличии хронических заболеваний дополнительно может потребоваться обследование с применением лабораторных или инструментальных методов, консультация с профильными специалистами. В большинстве случаев не требуется специальной подготовки к вакцинации. Ни один препарат не дает полной гарантии того, что пациент не заразится инфекцией при контакте с больным. Надежность защиты зависит от различных факторов, в том числе возраста и состояния здоровья. Использование любой вакцины может привести к развитию побочных реакций. Наиболее частой является повышение температуры и появление покраснения, уплотнения в месте введения препарата. После прививки возможна непродолжительная головная боль и недомогание. Проявления считаются кратковременными и вскоре пропадают самостоятельно. Работает ли прививка от гриппа против коронавируса? Эксперты советуют разделять прививки и не делать их в одно и то же время. Предварительно рекомендуется до конца пройти иммунизацию от коронавируса и только потом ставить прививку от гриппа. По данным новостей, руководитель Центра формирования здорового образа жизни Ирина Добрецова дала комментарий, что вакцинация от коронавируса не отменяет прививку от гриппа. Терапевт Андрей Кондрахин отметил, что во время пандемии прививка от гриппа является необходимой. В прессе неоднократно появлялись сообщения, что вакцинированные от гриппа реже болели коронавирусной инфекцией. На вопросы относительно вакцинации ответил заслуженный врач России Михаил Каган. Ранее появлялись предположения, что защиту от коронавируса можно получить, прививаясь вакцинами от других заболеваний. Сообщения относительно того, что вакцина от гриппа может защитить от коронавируса, связаны с итогами исследований в Нидерландах. Минус работы состоит в том, что на итоги могли оказать влияние случайные факторы. Эксперты отмечают, что вакцина от гриппа не может заменить прививку от коронавируса и наоборот. В текущем сезоне специалисты рекомендуют прививаться от каждого из этих заболеваний. Через какое время делать прививку от гриппа после вакцинации от COVID-19? Специалисты не рекомендуют делать прививки от гриппа и ковида одновременно. Это может оказать сильную нагрузку на иммунитет, сложнее будет отследить возможные побочные реакции. Между иммунизациями от каждой инфекции следует подождать месяц. К примеру, после введения второго компонента от коронавируса следует ставить прививку от гриппа через месяц. Другой вариант - сделать прививку от гриппа и через месяц ставить первый компонент вакцины от коронавируса. Адреса и график работы прививочных пунктов в Екатеринбурге В Екатеринбурге прививку можно сделать в поликлиниках и торговых центрах. Согласно последним данным, в регион поступило свыше 1 млн доз вакцины. Основные пункты, где проходит вакцинация (названия, адреса и график работы): Поликлиника больницы № 3, отделение № 1 (ул. Бебеля, 160, Екатеринбург, Свердловская обл., 620141, работает с 8 до 20 по будням);

Областная детская клиническая больница №1 (ул. Серафимы Дерябиной, 32, Екатеринбург, Свердловская обл., 620149, открыто круглосуточно);

Новая больница (Заводская ул., 33, Екатеринбург, Свердловская обл., 620109);

Городская клиническая больница № 14 (ул. 22 Партсъезда, 15А, Екатеринбург, Свердловская обл., 620039, открыто круглосуточно);

ГБУЗ СО «Центральная городская клиническая больница № 2 им. А. А. Миславского город Екатеринбург» (Екатеринбург, Свердловская обл., 620102);

Мега (ул. Металлургов, 87, Екатеринбург, Свердловская обл., 620043, открыто с 10 до 22);

Центр вакцино профилактики ООО (Заводская ул., 29А, Екатеринбург, Свердловская обл., 620109). Уточнить, какой пункт находится ближе к дому и где сделать прививку, можно через портал “Госуслуги”. Для прохождения иммунизации может потребоваться паспорт и ОМС, обязателен предварительный осмотр врача.

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