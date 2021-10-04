С наступлением осени и с приближением холодов счастливые обладатели «домиков в деревне» отправляются на свои дачи все реже и реже, а кто-то и вовсе забывает о приусадебном хозяйстве до следующей весны.

Однако, оставляя свои загородные дома без присмотра на продолжительный период, наши люди не слишком охотно страхуют нажитое, особенно в сравнении с прагматичными европейцами, которые не мыслят своей жизни без всевозможных страховок. А ведь застраховать свое имущество, которое зарабатывается тяжким трудом, довольно просто. Стоимость полиса страхования имущества несравнимо меньше, чем размер страховой защиты, которая позволяет чувствовать себя уверенно даже вдали от загородного дома, а также в случае урагана и прочей непогоды. Нельзя забывать и о других возможных неприятностях, которые влекут за собой серьезные хлопоты и непредвиденные расходы, особенно если хозяева редко наведываются на дачу, — это пожар, затопление, кража и т. д. Так почему бы заранее не позаботиться о финансовой поддержке, чтобы потом не пришлось кусать локти? Любой ответственный домовладелец может оформить полис добровольного страхования имущества в в СОГАЗе — крупнейшей страховой компании страны. Для желающих застраховать свой загородный дом или квартиру компания предлагает различные варианты — от страхования на сезонный период до персонального решения, когда клиент сам выбирает объекты страхования, риски и сумму страховой защиты. При этом в базовый набор рисков входят не только гибель или повреждение имущества в результате воздействия жидкостей, пара или льда, но и гибель или повреждение застрахованного имущества в результате пожара, взрыва, удара молнии, применения мер пожаротушения, а также противоправные действия третьих лиц (кража, грабеж, разбой, хулиганство, вандализм) и стихийные бедствия — тот же паводок, ледоход, поступление подпочвенных вод, наводнение, затопление, буря, ураган, шторм, тайфун и т. п. Интересующие вас вопросы вы можете задать по телефону 8 800 333 08 88 (круглосуточно и бесплатно). Всю необходимую информацию вы также можете найти на сайте www.sogaz.ru.

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