Отец свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака рассказал про офшор на островах

Отец свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака рассказал про офшор на островах
Отец свердловского депутата Госдумы Льва Ковпака рассказал про офшор на островах
Сегодня, 13:05ОбществоФото: 1MI
Отец депутата Государственной думы Льва Ковпака Игорь, который является владельцем сети магазинов «Кировский» в Свердловской области, рассказал о наличии офшора на Виргинских островах.

Он отметил, что все на законных основаниях и налоги оплачиваются, пишет Ура.ру.

Бизнесмен считает, что иметь бизнес в разных странах — это нормально. Главное, оплачивать налоги. Он добавил, что налоговая инспекция в курсе наличия счета и от прессы наличие офшора не скрывалось.

У Ковпака вызвало удивление, что информация об этом счете вызвала резонанс общественности.

Напомним, Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал материалы, в которых говорится о наличии офшорного счета на Виргинских островах у Игоря Ковпака.

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Свердловская областьофшорЛев Ковпак
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