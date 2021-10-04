Сбор средств на лечение барда Владислава Шадрина объявлен в Нижнем Тагиле

Сбор средств на лечение онкобольного барда Владислава Шадрина объявлен в Нижнем Тагиле. Планируется провести в городе серию концертов «Будем жить!», чтобы собрать средства на его лечение.

В Городском дворце молодежи 8 октября в 18.00 будут выступать певица Светлана Кашина и народный артист России Игорь Булыгин, бард Дмитрий Обухов и поэт Василий Овсепьян, группы «Blues Line» и «Третья цифра», ансамбли «Классика-микс» и «Лира» и многие другие, сообщили TagilCity.ru в союзе журналистов Нижнего Тагила. Владиславу Шадрину был поставлен диагноз — рак желудка четвертой стадии. Он проходит лечение в Центре хирургии им. Петровского в Москве. Ему требуется серия процедур, стоимость каждой из которых составляет 350 тысяч рублей. На две такие серии средства уже собраны. За одну неделю удалось собрать 468 тысяч рублей. На комплексное лечение потребуется порядка двух миллионов. Благотворительный концерт — для этого! Мы, исполнители, постараемся сделать его разножанровым, душевным, мощным и незабываемым! Надеемся, что зритель не просто отдохнёт и получит эмоцию, но и поделится с нашим дорогим Славой своим сердечным теплом. А, возможно, и не только. — рассказал напарник Шадрина, участник дуэта «Зелёная лампа» Дмитрий Обухов. Фото: Союз журналистов Нижнего Тагила Певица Светлана Кашина в беседе с TagilCity.ru рассказала, что Владислав Шадрин является гордостью Нижнего Тагила и у него настоящий талант. Слава очень жизнерадостный, у него очень искрящий талант, он — гордость нашего города. Такие люди всегда на виду и они заслуживают поддержки. Он прекрасный человек, я не могла остаться в стороне, даже по человеческим соображениям. Я в июне этого года похоронила брата от рака, рак — это бич нашего времени и если есть возможность помочь человеку, нужно делать это быстро, надеюсь, концерт соберет какие-то средства и мы сможем помочь, говорит Светлана Кашина. Планируется, что в концерте примет участие и сам Владислав Шадрин. Он присоединится в формате видео-моста к тагильчанам, чтобы обратиться к публике с чем-нибудь «фирменным». Также коллеги со всей России размещают на своих страницах просьбы о помощи. В их числе и Дмитрий Обухов. Шадрин Владислав Ливерьевич родился 7 мая 1958 года в Нижнем Тагиле. На данный момент он проживает в Екатеринбурге. Он является одним из солистов дуэта «Зеленая лампа».

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