Свердловчанку вызвали в полицию из-за жалобы Путину на главу села

Жительницу свердловского села Таватуй вызвали в отделение полиции после того, как она пожаловалась президенту РФ Владимиру Путину на чиновника. Он написал заявление о клевете.

13 сентября сельчанка направила письмо в администрацию президента. Жалобу о недовольстве работой администрации подписали 44 человека. Местным жителям не нравится отсутствие площадок для детей, проблемы с вывозом мусора и освещение улиц. В жалобе они написали, что глава села недостоин этой должности, так как отказывает людям в просьбах и хамит им, пишет Znak. Затем письмо из администрации Путина спустилось на уровень региональных властей. Активистку вызвали в полицию, так как глава поселка написал на нее жалобу за клевету и собирается защищать свои честь и достоинства. Он заявил, что доводы в жалобе «не имеют под собой оснований». Напомним, в сентябре депутат гордумы Артемовского городского округа Александр Шабанов обратился в суд с иском о клевете на своего соседа по гаражу Сергея Гудкова, который обвинял его в избиении. Депутат из Артемовского обратился в суд на соседа с иском за клевету

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